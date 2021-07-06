Euro
10.30
Dolar
8.67
BIST 100
1,394.32
Altın
1,809.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İsrail'de Bennett hükümeti 'aile birleşimi' yasasını uzatmakta başarısız oldu

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Batı Şeria veya Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerde "aile birleşimini" zorlaştıran ve insan hakları savunucularınca "ırkçı" olarak addedilen yasa bugün yürürlükten kalkıyor.

Mustafa Deveci   | 06.07.2021
İsrail'de Bennett hükümeti 'aile birleşimi' yasasını uzatmakta başarısız oldu

Quds

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti "aile birleşimi" olarak bilinen ve İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan tartışmalı yasanın uzatılmasını Meclis'ten geçiremedi.

Meclis'te, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştıran yasanın süresinin uzatılması için dün akşam başlayan oturum sabaha kadar devam etti.

Bennett liderliğindeki koalisyonda yer alan sol görüşlü Meretz ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi partileri yasanın uzatılmasına destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine koalisyon ortakları arasında yasanın uzatılması için pazarlıklar başladı.

Yapılan pazarlıkların ardından koalisyon ortakları, söz konusu yasanın 1 yıl yerine 6 ay uzatılması ve 1600 Filistinli aileye vatandaşlık verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bennett hükümeti ilk sınavında sınıfta kaldı

Meclis'te yapılan oylamada, Bennett'in partisi Yamina'dan bir milletvekili hayır oyu verdi, Birleşik Arap Listesi'nden 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği muhalefetin tamamı oylamaya katılarak yasanın uzatılmasına hayır oyu verdi.

Yapılan oylamada, 120 sandalyeli Meclis'te 59'ar evet ve hayır oyu çıktı.

Bu sonuçla yasa uzatılamadı ve Başbakan Bennett liderliğinde 13 Haziran'da kurulan koalisyon hükümeti ilk ciddi sınavında adeta sınıfta kaldı.

İsrail'deki tartışmalı "aile birleşimi" yasası

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı "aile birleşimi" yasası İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alıyor.

Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Birçok insan hakları kuruluşu tarafından "ırkçı" olarak addedilen yasa, Meclis'teki oylamada uzatılmadığı için bugün yürürlükten kalkacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek

İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek

İsrail'de Bennett hükümeti 'aile birleşimi' yasasını uzatmakta başarısız oldu

İsrail saldırılarında bacaklarını, evini ve ofisini kaybeden Filistinli gazeteci hayallerinden vazgeçmiyor:

İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor

İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili