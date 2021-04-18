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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede bu sabah itibariyle açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Mustafa Deveci   | 18.04.2021
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar gereğince ülkede bu sabah itibariyle açık havada maske takma zorunluluğu iptal edildi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 969 bin 853 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 334 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 926'ya yükseldi.

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