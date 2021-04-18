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Dünya

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 18.04.2021
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Filistin Esirler Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.

Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nde İsrail hapishanelerindeki tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak istediklerini söyledi.

Bu yıl, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de tutuklular arasında yayıldığını, Filistinlilerin ayrıca hapishanelerdeki tıbbi ihmalden şikayetçi olduğunu aktaran Kandil, uluslararası topluma tutukluları kurtarmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Resmi insan hakları raporlarına göre, İsrail Filistinlilere yönelik sistematik tutuklama politikasını sürdürürken, hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 500 tutuklunun haklarını da ihlale devam ediyor.

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