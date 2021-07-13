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Dünya

İsrail, yılbaşından bu yana Kudüs'te 62 bina yıktı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in, yılbaşından bu yana Kudüs'te 62 binayı yıktığını açıkladı.

Ali Semerci   | 13.07.2021
İsrail, yılbaşından bu yana Kudüs'te 62 bina yıktı

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Bakan Hedmi, Ürdün'ün Filistin Büyükelçisi Muhammed Ebu Vendi'yi Ramallah'taki makamında kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Hedmi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye tehdidinin hala devam ettiğini, Batn el-Heva Mahallesi'nde 86 ailenin tahliye tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki Bustan semtinde ise 100 evin yıkımla tehdit edildiğini söyledi.

Filistinlilerin evlerinin yıkılması yönünde tehlikeli tırmanış, evleri tahliye etme planları, tutuklamalar ve şehirde yeni gerçekleri empoze etme girişimleri olduğuna dikkati çeken Hedmi, İsrail'in, yılbaşından bu yana Kudüs'te 62 binayı yıktığını söyledi.

Hedmi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları, oradaki nöbetçileri ve namaz kılanları tahliye etme emirleri, kazılara devam etmesi, restorasyon çalışmalarını engellemesi gibi Mescid-i Aksa'daki ihlallerinin tırmanmasının tehlikeli boyutlarda olduğunu aktardı.

Büyükelçi Ebu Vendi de ülkesinin, kutsal şehrin kimliğini, Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsallıkları savunmaya devam ettiğini ve İsrail'in şehrin karakterini ve kimliğini değiştirmeye yönelik tüm uygulamalarını reddettiğini söyledi.

İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

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