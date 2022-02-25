Dolar
14.08
Euro
15.76
Altın
1,908.45
ETH/USDT
2,611.70
BTC/USDT
38,641.00
BIST 100
1,911.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

Mücahit Aydemir   | 25.02.2022
İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lapid ve Baerbock, "Ukrayna'daki durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel sonuçları" ele aldı.

Lapid bu gece de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüşmüş ve Ukrayna'yı terk etmeye çalışan İsraillilerin güvenliğinden duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Benzer haberler

İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor

İsrail: Ukrayna Büyükelçiliğimize yardım talebi yağıyor

İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e göç taleplerinde büyük artış görüldü

Almanya’da Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi protesto edildi

Almanya’da Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi protesto edildi
Almanya Başbakanı Scholz: Putin büyük bir hata yaptı

Almanya Başbakanı Scholz: Putin büyük bir hata yaptı
Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı

Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı