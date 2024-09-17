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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den Gazze Şeridi'nde kemirgen ve böceklerin yayılabileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insan sağlığı için tehdit oluşturan kemirgen ve böceklerin yayılması konusunda uyarıda bulundu.

Ekrem Biçeroğlu, Omar Alothmani  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
BM'den Gazze Şeridi'nde kemirgen ve böceklerin yayılabileceği uyarısı

İstanbul

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in altyapı sistemlerini de hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde sağlık şartlarının gün be gün kötüye gittiği vurgulandı.

Kemirgen ve böceklerin, insan sağlığını tehdit eden hastalıkları yayarak bölgede sağlık için risk oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA ekiplerinin böcek ve kemirgenlerin yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı alanları etkilememesi için çözümlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de sahada durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ortak insanlığımız tehlikede." uyarısında bulunmuştu.

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