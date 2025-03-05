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Dünya

İsrail ve ABD, Akdeniz üzerinde ortak askeri tatbikat yaptı

İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, Akdeniz üzerinde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Khaled Yousef, Ali Semerci  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail ve ABD, Akdeniz üzerinde ortak askeri tatbikat yaptı

Quds

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana ilk kez Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberde, Orta Doğu'da değişen gelişmeler ve tehditlerin gölgesinde yapılan, stratejik öneme sahip hava kuvvetleri tatbikatlarının, İran'a bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı belirtilen haberde, tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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