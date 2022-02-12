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Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ve Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent maçın ardından basın toplantısı düzenledi
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Dünya

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını bir üst seviyeye çıkararak buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi.

Mücahit Aydemir   | 12.02.2022
İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği" vurgulandı.

Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.

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