İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam’a saldırı düzenlediği bildirildi.
Şam
Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Şam'daki Kisva Mahallesi'ndeki terk edilmiş askeri noktayı hedef aldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.