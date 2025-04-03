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Dünya

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam’a saldırı düzenlediği bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Şam

Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Şam'daki Kisva Mahallesi'ndeki terk edilmiş askeri noktayı hedef aldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.

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