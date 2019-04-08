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Dünya

İsrail seçim günü Batı Şeria ve Gazze'deki geçişleri kapatacak

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 08.04.2019
İsrail seçim günü Batı Şeria ve Gazze'deki geçişleri kapatacak

Kudüs

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, pazartesi gece yarısından itibaren salı gece yarısına kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktalarının kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi. 

Geçiş noktalarının salı gece yarısı açılacağı kaydedildi.

Söz konusu kapatma işlemine göre Gazze'deki Kerem Ebu Salim ve Erez sınır kapıları kapatılırken, Batı Şeria'dan İsrail'e çalışmak maksadıyla geçen Filistinlilerin geçiş izinleri işlemi durduruluyor. Ayrıca, İsrail Yahudi yerleşim bölgeleri yakınından geçen caddeler de trafiğe kapatılıyor.


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