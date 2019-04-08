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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kasım İleri   | 08.04.2019
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

Washington DC

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsjen ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Donald Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevinden ayrılacak ve kendisine hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum." paylaşımında bulundu. 

Trump ayrıca, "Mevcut ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürü Kevin McAleenan'ın İç Güvelik Bakan Vekili olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin'e iyi iş çıkaracağı konusunda güveniyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın göçmen rahatsızlığı

Amerikan medyasında yer alan iddialara göre, Trump, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsızdı.

Ayrıca, Nielsen'in Beyaz Saray'a istifa etmek üzere gitmediği iddia edilirken Bakanın Beyaz Saray'a Göç ve Gümrük İdaresinin başına yapılan atamalar ve bu birimde yapılan bazı önemli görev değişikliklerini Trump'la görüşmek için gittiği öne sürüldü.

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