Euro
6.84
Dolar
6.22
BIST 100
103,561.70
Altın
1,622.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşuyor Düzensiz göçmenler Kapıkule Sınır Kapısı’na gelmeye devam ediyor Bir grup düzensiz göçmen Avrupa’ya Meriç Nehri’ni yüzerek geçti
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran güçlerini 12 ay içinde Suriye'den çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Mustafa Deveci   | 28.02.2020
İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İran'ın Suriye'de olmasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını belirten Bennett, "İran'ın İsrail'in yanına konuşlanması için hiçbir neden yok. İran'ın Suriye'den gelecek 12 ay içinde ayrılması hedefini koydum. Yakın gelecekte İran'ı Suriye'den çıkaracağız." dedi.

Savunma Bakanı olduktan sonra Suriye'de vurulan İran hedeflerinin farklılık gösterdiğini dile getiren Bennett, "Geçmişte daha çok İran'dan gelen ve Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan, oradan da Golan Tepeleri veya Lübnan'a giden konvoylar hedef alınıyorsa şimdiki hedefler tamamen farklı." diye konuştu.

İsrail medyası, 2013'ten bu yana İsrail'in Suriye'de başta İran'a ait olmak üzere çok sayıda hedefe saldırılar düzenlediğini bildiriyor. Rusya ve Beşşar Esed rejimi söz konusu saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söylese de Tel Aviv yönetimi genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını söyleyen İsrailli yetkililer, sık sık buna izin vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ

Benzer haberler

İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi

İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi

İletişim Başkanı Altun: Bizden Suriyelileri terk etmemizi bekleyenler kendilerinden utanmalıdır

İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı
BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli