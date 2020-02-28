Euro
6.84
Dolar
6.22
BIST 100
103,561.70
Altın
1,622.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşuyor Düzensiz göçmenler Kapıkule Sınır Kapısı’na gelmeye devam ediyor Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında
logo
Dünya

Endonezya'daki İslami cemaatler Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı

Endonezya'daki İslami cemaatler, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

Mahmut Atanur   | 28.02.2020
Endonezya'daki İslami cemaatler Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı Fotoğraf: Cheena Kapoor - Anadolu Ajansı

Cakarta

Endonezya'daki İslami cemaatler, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Nahdlatul Ulema Cemaati'ne bağlı Ansor İslami Gençlik Hareketi Lideri Yakut Cholil Quomas, Hindistan'daki Müslüman protestoculara karşı barbarlık ve şiddet eylemlerini kınadıklarını belirtti.

Quomas, Hindistan’dan durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınılmasını talep ettiklerini ifade ederek, Endonezya hükümetine de Hindistan’ı güçlü şekilde kınaması çağrısında bulundu.

Muhammadiyah Cemaati Genel Sekreteri Abdul Mu’thi de Hindistan’da Müslümanlara yönelik açık şekilde işlenen insan hakları ihlallerini kınadıklarını bildirdi.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan bu yana 39 sivil hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ

Benzer haberler

Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 5 günde 37 sivil öldü

Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 5 günde 37 sivil öldü

Endonezya'daki İslami cemaatler Hindistan'da protestoculara şiddeti kınadı

İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama

Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 kişi öldü

Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 kişi öldü

Yeni Delhi'de protestoculara gözaltı

Yeni Delhi'de protestoculara gözaltı

Hindistan'da cezasızlık kültürü camilere karşı saldırıları artırıyor

Hindistan'da cezasızlık kültürü camilere karşı saldırıları artırıyor