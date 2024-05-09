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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek

İsrail Savaş Kabinesi'nin ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararını görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek

Ankara

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 18:30'da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasının ele alınacağı ifade edildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından da Güvenlik Kabinesi'nin aynı gündemle bir araya geleceği kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Biden'ın açıklamaları ve ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına X sosyal medya hesabından dolaylı cevap vermişti.

Netanyahu, 6 Mayıs'ta Holokost Anma günündeki konuşmasında yer alan "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" bölümünü yeniden paylaşmıştı.

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