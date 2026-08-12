İşgal ettiği topraklardan çekilmesi yönündeki uluslararası taleplere ve aşamalı çekilmeyi öngören anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki saldırıları ve ihlalleri sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları devam ediyor İşgal ettiği topraklardan çekilmesi yönündeki uluslararası taleplere ve aşamalı çekilmeyi öngören anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki saldırıları ve ihlalleri sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) güneydeki Kefra-Asa yolu üzerinde bulunan "Aşura Anma Merkezi"ni doğrudan füzeyle hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Nebatiye iline bağlı Doğu Zavtar beldesinde bulunan 4 katlı Şeyh Naim Mehdi Okulunu patlayıcılarla havaya uçurarak yıktı.

Sur bölgesindeki El-Mansuri beldesi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınırken, İHA'lar da aynı bölgeye ses bombaları attı.

Saldırılar ve hava sahası ihlalleri gece boyu sürdü

Saldırılarına gece boyunca devam eden İsrail ordusunun, Vadi es-Seluki yolu üzerindeki Tulin beldesinde bazı binaları bombaladığı bildirildi.

Hadasa beldesinde büyük çaplı patlamalar gerçekleştiren İsrail İHA'larının, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesi çevresinde de patlamalara neden olduğu aktarıldı.

Saldırıların yanı sıra hava sahası ihlallerini de sürdüren İsrail ordusuna ait İHA'ların, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde alçak irtifada ve yoğun şekilde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecine ve son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Lübnan ordusunun, İsrail saldırılarına rağmen ülkenin güneyinde görevini yapmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "birliklerin konuşlanmasının tamamlanmasını ve halkın geri dönüşünü engelleyen saldırılar sebebiyle büyük zorluklarla karşılaşıldığı" vurgulandı.

Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'in güneydeki saldırılarına "ağır insan hakları ihlali" tepkisi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerdeki saldırıları ve yıkımlarının, "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirtti.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit başta olmak üzere birçok belde ve köylerde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail saldırılarında evlerin, yerleşim bölgelerinin, altyapının, kamu binalarının ve ibadethanelerin sistematik şekilde tahrip edildiğine dikkati çeken Selam, bu saldırılar ve bölgedeki yıkımlarla "uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini" vurguladı.

Selam, İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını, "askeri tesislerin varlığı" bahanesiyle gerekçelendirmesinin "mantık dışı" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da devam eden işgali konusunda ise Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneylilerin topraklarına dönüp yaşadıkları yerleri yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu yapılamaz." dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.