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Dünya

İsrail ordusu Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Enes Canlı, Bekir Aydoğan  | 14.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İsrail ordusu Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenledi

Ankara

The Times of Israel gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının, Yemen'deki bir Husi liderine yönelik düzenlendiği belirtildi.

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İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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