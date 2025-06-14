İsrail ordusu Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Ankara
The Times of Israel gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının, Yemen'deki bir Husi liderine yönelik düzenlendiği belirtildi.
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İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.