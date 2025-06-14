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Dünya

İngiltere, Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı gönderecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olası durumlara destek vermek amacıyla Orta Doğu'ya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jeti konuşlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
İngiltere, Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı gönderecek

Londra

Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu’daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını kaydeden Starmer, "Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır. Sürekli olarak verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir." dedi.

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Starmer, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede İsrail'in güvenliğini de ele aldıklarını belirterek, "İngiltere'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden bir endişesi var." diye konuştu.

İngiliz uçaklarının geçen sene olduğu gibi İsrail’i korumak amacıyla İran dronlarına karşı havalanıp havalanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlamayan Starmer’ın cevapsız bıraktığı bir diğer soru ise ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırıları konusunda İngiltere’ye bilgi verip vermediği oldu.

Starmer bu konuda, "Hangi bilgilere sahip olduğumuzu söylemeyeceğim ancak müttefiklerimizle bu konuları detaylı olarak tartışıyoruz. Müttefiklerimizle ve ABD ile aramızda sürekli bir bilgi akışı var." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada halihazırda bölgede bulunan RAF jetleri ve yakıt ikmal uçaklarına ek olarak yeni uçakların gönderileceğini kaydetti.

Başbakanlık, Orta Doğu'ya gönderilecek ilave uçaklarla ilgili hazırlıkların, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından dün başlatıldığını açıkladı.

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