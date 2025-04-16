İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini 3 hava saldırısıyla hedef aldı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ramya beldesi yakınlarını gece saatlerinde 3 saldırıyla bombaladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldıklarını iddia etti.
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Hizbullah'ın sivil altyapıları kendi eylemleri için kullandığını öne süren Adraee, Hizbullah'ın bölgede altyapısını yeniden inşa etmesine izin vermeyeceklerini savundu.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.