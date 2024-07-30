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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi

İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen bir haftadan uzun süre karadan saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundan çekildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi

Gazze

Bölge sakinlerinin ifadesine göre, İsrail güçleri, bu sabah itibarıyla Han Yunus'un doğusundan çekilse de kentin güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor.

İsrail ordusunun 22 Temmuz'da başlattığı saldırılar nedeniyle kenti terk eden yüzlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Han Yunus'un doğusundaki evlerine dönmeye başladı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki bölgelerde çok sayıda Filistinlinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusunun kentin doğusundaki Beni Süheyla beldesindeki mezarlığı da tahrip ettiğini aktaran görgü tanıkları, bazı mezarların kazılmış olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundan çekilmeden saatler önce bölgeye topçu saldırıları gerçekleştirmişti.

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi, İsrail’in Han Yunus’un kuzeyindeki bir daireyi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden bir kadının cenazesi ile yaralı 6 kişiye ulaştıklarını açıkladı.

İsrail dün akşam saatlerinden itibaren kentteki birçok evi hedef alan saldırılar düzenlemiş, sosyal medya hesaplarında, kentin doğusundaki El Kerara bölgesinde bir okulun vurulduğunu gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

Saint Porphyrius Kilisesi'nin vurulduğu iddiası

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki 8. Cadde civarında bombaladığı bir evin enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin kuzey bölgelerine de saldırılar düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, yerlerinden edilmiş Gazzeli Hristiyan vatandaşların sığındığı Saint Porphyrius Kilisesi’ni vurduğunu iddia etti.

Kilisenin vurulması sonucu çok sayısı can kaybı yaşandığı belirtildi.

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