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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinden çekildi

Gerçek mermiyle vurduğu 2 çocuğu öldüren İsrail güçleri, yaklaşık 18 saat süren baskında yolları buldozerlerle kazdı, bazı dükkanları ve evleri yıktı.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinden çekildi

Ramallah

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinden çekildi.

Kent merkezi ve Cenin Mülteci Kampı'nda gece saatlerinde başlattığı baskında buldozerlerle yolları kazıp bazı dükkanları yıkan ve evleri havaya uçuran İsrail güçleri, yaklaşık 18 saat sonra kentten ayrıldı.

İsrail ordusunun gece işgal altındaki Cenin'e baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı belirtilmişti.


Filistin devlet televizyonunun haberinde yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine mülteci kampına baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edilmişti.

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nı "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirilmişti.



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