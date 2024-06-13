Dolar
32.30
Euro
34.89
Altın
2,321.19
ETH/USDT
3,511.40
BTC/USDT
68,045.00
BIST 100
10,423.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kapı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Ramallah

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri baskın düzenledikleri Akabe Ceber Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatarak en az 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun basıkın ve gözaltılarına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatmış, El Halil kenti yakınlarındaki Umm Kıssa köyünde ise bir Filistinlinin evini yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Havalimanı'nda, bir ayda yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verildi
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti
Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını söyledi
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze'ye insani yardım akışının engellenmesi bizi endişelendiriyor

Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik

Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik
İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı

İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet