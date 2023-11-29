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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nde hala 146'sı İsrailli 161 esir bulunuyor

İsrail basını, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların elinde hala 146'sı İsrailli toplam 161 esir bulunduğunu yazdı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nde hala 146'sı İsrailli 161 esir bulunuyor

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail Başbakanlık Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, "insani ara" süresince 66'sı İsrailli 86 esirin serbest bırakıldığını aktardı.

Haberde, Gazze Şeridi'nde hala 146'sı İsrailli 15'i yabancı ülke vatandaşı 161 esirin bulunduğu ifade edildi.

Esirlerin 126'sının erkek, 35'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 244 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

"İnsani ara" ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir daha karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

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