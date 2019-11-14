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Dünya

İsrail ordusu: Ateşkesin ardından Gazze'den 5 roket atıldı

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında bu sabah varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 14.11.2019
İsrail ordusu: Ateşkesin ardından Gazze'den 5 roket atıldı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan 5 roket nedeniyle ülkenin güneyindeki Netivot kentinde roket alarmlarının çaldığı belirtildi. 

Atılan roketlerden ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, diğer 3 roketin herhangi bir yerleşim yerine düşüp düşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun salı sabahı Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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