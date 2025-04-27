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Dünya

İsrail, Lübnan'la ateşkese rağmen Beyrut'a hava saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen başkent Beyrut'u vuracağını duyurdu.

Burak Dağ, Mahmut Geldi  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İsrail, Lübnan'la ateşkese rağmen Beyrut'a hava saldırı tehdidinde bulundu

KUDÜS/BEYRUT

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulundu.

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Adraee, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu öne sürerek etraftaki binaların terk edilmesini istedi.

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenledi.

İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez 28 Mart'ta Beyrut'u bombalamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı.

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