İsrail, Lübnan'la ateşkese rağmen Beyrut'a hava saldırı tehdidinde bulundu
İsrail ordusu, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen başkent Beyrut'u vuracağını duyurdu.
KUDÜS/BEYRUT
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adraee, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu öne sürerek etraftaki binaların terk edilmesini istedi.
Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldı.
Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenledi.
İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez 28 Mart'ta Beyrut'u bombalamıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binayı hava saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.