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Dünya

İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 56. gününde 17 kez ihlal etti

İsrail ordusunun Lübnan ile yapılan ateşkesi 56’ncı gününde 17 kez ihlal ettiği bildirildi.

Yusuf Alioğlu, Ömer Erdem  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 56. gününde 17 kez ihlal etti

BEYRUT

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, insansız hava araçlarının uçuşları, bölgelere sızmalar, ev ve binaların kundaklanması, araçların yakılması, yolların kazılması, tarama operasyonları ve tanklardan ya da makineli tüfeklerden ateş açılması gibi ihlallerini başkent Beyrut ile güneydeki Nebatıyye kentine bağlı Bint Cubeyl, Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'ta İsrail dronunun alçak irtifada uçtuğu gözlemlendi.

Bint Cubeyl’de İsrail buldozerleri Marun er-Ras kasabasındaki bazı yolları tahrip etti.

Marun er-Ras'tan Bint Cubeyl şehrinin eteklerinde bulunan el-Maslah Mahallesi'ne doğru bir İsrail piyade birliği sızdı. Burada bir dizi evin kapıları patlatıldı ve bazı evlere baskın yapıldı. Bu sırada makineli tüfeklerle aralıklı olarak ateş açıldı.

İhlalleri daha da artıran İsrail ordusu, Yarun kasabasında bazı evleri havaya uçurdu.

Bu sırada İsrail'e ait insansız hava araçları ve keşif uçakları, Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını da ihlal etti.

Marcayun ilçesinde, İsrail güçleri Beni Hayyan kasabasından Seluki Vadisi'ne ilerleyerek orada büyük çaplı ev ve bina yıkımları gerçekleştirdi.

Aynı ilçede, İsrail kuvvetleri Tayyibe kasabasından Adşit el-Kuseyr kasabasına sızdı.

Ayrıca, İsrail birlikleri Meys el-Cebel kasabasının batısındaki el-Karine ve Dibiş bölgelerinde tarama operasyonları düzenledi.

İsrail kuvvetleri Burc el-Muluk kasabasında iki katlı bir evi ateşe verdi.

İsrail birlikleri WARD şirketine ait ve Litani Nehri'nin sularını taşıma projesi olan "800 Projesi"ne ait araç ve ekipmanları yaktı.

Hasbaya ilçesinde ise Sedana bölgesi, İsrail ordusu tarafından atılan bir dizi havan mermisinin hedefi oldu.

Buna göre, İsrail ordusunun, Lübnan’da ateşkesi 56’ncı gününde, 17 kez ihlal ettiği tespit edilirken, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım 2024'ten bu yana ise ihlallerin sayısının 618’e yükseldiği kaydedildi.

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