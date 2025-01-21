Trump, Yahudi yerleşimcilere "yaptırımları" kaldırırken AB yenileri üzerinde çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırırdı.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırırken, Avrupa Birliği (AB) ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yeni yaptırımların gündemde olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Trump'ın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları iptal etme kararına ilişkin soruyu yanıtladı.
El Anouni, bu kararın yalnızca ABD'yi ilgilendirdiğini ve AB'nin söz konusu İsraillilere karşı yaptırım politikasını etkilemeyeceğini söyleyerek, "Doğu Kudüs'teki aşırılıkçı yerleşimcilerin ve yerleşimlerin finanse edilmesini kınamaya devam ediyoruz." dedi.
AB Konseyince varılan oybirliği temelinde uygulanan yaptırımların devam edeceğini bildiren El Anouni, "AB'nin yaptırımları Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlallerine bir yanıttır ve kınamalarımızı gerçek eylemlere dönüştürdüğümüz güçlü bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Tüm bunlar AB'nin insan haklarıyla ilgili yaptırım sisteminin bir parçasıdır." diye konuştu.
El Anouni, AB'nin en son geçen yıl nisan ve temmuz aylarında yaptırım paketini kabul ettiğini aktararak, AB Konseyinin yeni yaptırımları da değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
- Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin yaptırımları kaldırmıştı
Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.
- Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gasplar yasa dışı
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.
Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.