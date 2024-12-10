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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Lazkiye Limanı'na yönelik saldırıyı üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etti.

Mustafa Deveci  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
İsrail, Lazkiye Limanı'na yönelik saldırıyı üstlendi

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait deniz üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

Katz'ın burada dün Lazkiye Limanı'na İsrail Deniz Kuvvetlerince düzenlenen saldırıları hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Lazkiye Limanı'na dün düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen Katz, İsrail ordusunun bu saldırıyla Suriye'nin deniz filosunu yok ettiğini ileri sürdü.

Katz, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgalini tamamlamaya yakın olduğunu kaydetti.

Suriyeli muhalifleri de tehdit eden Katz, "Kim (Beşşar) Esed'in yolundan giderse sonu onun gibi olur." ifadesini kullandı.

İsrail donanmasının, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirilmişti.

İsrail basınına göre, İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.

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