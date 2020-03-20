İsrail koronavirüs gerekçesiyle camilerde cuma namazını yasakladı
İsrail, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele gerekçesiyle ülke içindeki camilerde cuma namazının kılınmayacağını açıkladı.
Kudüs
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde, İsrail sınırları içinde kalan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kent ve kasabalardaki tüm camilerde cuma namazı kılınmaması kararı alındığı belirtildi.
KAN'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, aynı gerekçeyle, "İsrail, gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını kapatma kararı almaya yöneliyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 705'e ulaştığını duyurmuştu.
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