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Dünya

İsrail istihbaratından Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye tehdit

İsrail istihbarat servisi memurları, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’nin evine baskın düzenleyerek tehditler savurdu.

Esat Fırat   | 27.04.2020
İsrail istihbaratından Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye tehdit

Kudüs

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini belirtti.

Baskında İsrail güçlerinin kendisine tehdit içerikli bir mesaj verdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları söyledi:

“İsrail istihbaratı elemanları evime baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’da herhangi bir gerginliğin yaşanması durumunda bu gerginlikten sorumlu tutulacağımı içeren bir mesaj ilettiler. Ben de onlara 'Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine kapalı olması fanatik Yahudilerin baskınlarına açık olacağı anlamına gelmiyor' dedim. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin baskınına izin verirse biz de Mescid-i Aksa’nın kapılarını açacağız.”

İsrail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bile kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istediğine dikkati çeken Şeyh Sabri, “İsrail’in Mescid-i Aksa’nın statükosunu değiştirmek üzere bu salgını istismar etmesine izin verilmemelidir.” dedi.

Şeyh Sabri daha önce yaptığı bir açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını fanatik Yahudilerinin baskınlarına açması durumunda, Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine açacakları uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, teravih namazlarını Kovid-19 nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

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