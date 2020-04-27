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Dünya

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Mart ve Nisan aylarında 6'sı çocuk, 44 sivili katlederek ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Adham Kako   | 27.04.2020
Esed rejimi Kovid-19'a rağmen ihlallerini sürdürdü

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayımladığı raporunda, Beşşar Esed rejiminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ülkede sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Rapora göre, rejim güçleri Mart ve Nisan döneminde 6'sı çocuk 44 sivili katlederken, 156 kişiyi rastgele alıkoydu.

Kovid-19 risklerine rağmen on binlerce kişinin halihazırda rejim cezaevlerinde tutuklu olduğu kaydedilen raporda, Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelerin, Kovid-19 ile mücadeleyi bahane ederek Esed rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesi için kampanyalar yürüttüğü belirtildi.

Raporda, "Rusya, Çin ve diğer ülkeler, yaptırımların kaldırılması için yürüttükleri kampanyalar yerine askeri açıdan destek oldukları rejime Kovid-19 ile mücadelede insani yönden de destek olabilirler. Buna bir engel yok. Ancak Kovid-19'u istismar etmek istiyorlar." denildi.

Esed rejimine yönelik yaptırımların ana sebebinin işlediği suçlar olduğunun altı çizilen raporda, "Suriye rejimini destekleyen ve savunan ülkeler, Kovid-19 salgınından faydalanarak rejime yönelik yaptırımların hafifletilmesini amaçlıyor. Bu ülkeler 9 yıl sonra Suriye halkını savunduklarını açıklıyor. Onlara Suriye rejiminin çeyrek milyon Suriyeliyi katlettiği, işkence ve kimyasal silahlara başvurduğunu hatırlatırız." ifadeleri yer aldı.

Ağın raporunda, Rusya ve Çin'in 2019'da, Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların uzatılmasını engellemeye çalıştığı hatırlatılırken, rejime sağladıkları askeri destek yerine salgına karşı tıbbi malzeme yardımında bulunmalarını istendi.

Raporda, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu ülkede sağlık altyapısının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, Suriye'ye yapılacak insani yardımların Esed rejimi üzerinden yapılmaması gerektiği vurgulandı.




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