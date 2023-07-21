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Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür, "Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz. Tüm tarafların ihtiyaç ve beklentileri karşılanarak operasyonların yeniden başlamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerife Çetin  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz

New York

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Ceren Hande Özgür, "Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz. Tüm tarafların ihtiyaç ve beklentileri karşılanarak operasyonların bir an önce yeniden başlamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür, BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandırma kararının etkilerinin ele alındığı oturumda konuştu.

Girişimin küresel tahıl fiyatları üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkisi olduğunu anımsatan Özgür, böylelikle girişimin küresel gıda güvenliğine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Özgür, girişimin özellikle kıtlıkla mücadele eden düşük gelirli ülkelerin gıdaya erişimini kolaylaştırdığını belirterek, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı, ortak hedefler olan küresel açlıkla mücadele ve istikrarlı gıda fiyatları için kilit öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimin tamamen sonlandırılmasının küresel gıda pazarına zarar vereceğine dikkati çeken Özgür, anlaşmanın iki boyutunun da aynı anda uygulanması amacıyla BM Genel Sekreteri'nin Rus gıda ve gübre ürünleri ihracatının kolaylaştırılması yönündeki çabalarının takdirle karşılandığını anlattı.

Özgür, bu konuda iyileştirme için alan bulunduğuna ve tüm tarafların bu bağlamda adım atması gerektiğine işaret etti.

"Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz. Tüm tarafların ihtiyaç ve beklentileri karşılanarak operasyonların bir an önce yeniden başlamasını diliyoruz." diyen Özgür, Türkiye'nin BM ve iki tarafla koordinasyonlu çalışmalarını sürdüreceğini, girişimin tamamen sonlandırılmasının küresel gıda pazarına zarar vereceğini söyledi.

Özgür, bu süreçte tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, girişimin tekrar başlatılma ihtimalini tehlikeye atabilecek tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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