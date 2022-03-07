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Dünya

İsrail: İran'a karşı askeri seçenek dahil gerekli önlemler alınacak

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer güce ulaşması "tehdidine" karşı askeri seçenek dahil gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi.

Mücahit Aydemir   | 07.03.2022
İsrail: İran'a karşı askeri seçenek dahil gerekli önlemler alınacak

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın askeri faaliyetleri ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bugünkü "saldırganlığını" nükleer güce sahip olmadan yürüttüğünü savunan Gantz, "İran nükleer güç olmanın eşiğine ulaşırsa, dünya barışı için daha da tehlikeli hale gelecektir. Şimdi dünyanın bunu durdurmak için seferber olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Gantz, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerde bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da bunun kendileri için "yolun sonu olmayacağını" belirterek, "İsrail devleti ve bünyesindeki savunma teşkilatı, siyasi, ekonomik ve gerekirse askeri dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun dün yaptığı açıklamayı da hatırlatan Gantz, Mart 2021'de Gazze'ye silah taşıdığı iddia edilen İran'a ait iki silahlı insansız hava aracını F-35 savaş uçaklarıyla vurduklarını kaydetti.

Tahran yönetiminin İran'ın batısındaki üslerde askeri kapasitesini geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu ve bu bölgelerden "İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirilebileceğini" ileri süren Gantz, "Herhangi bir saldırı girişimini önleyeceğiz ve İran'a acı bir bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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