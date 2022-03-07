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Dünya

Yunanistan, terör örgütü PKK'ya göz yumuyor

Yunan basınının görüntülediği Lavrion Sığınmacı Kampı'ndaki PKK üyeleri, Yunanistan'ın terör örgütü faaliyetlerine göz yumduğunu ortaya koydu.

Tevfik Durul   | 07.03.2022
Yunanistan, terör örgütü PKK'ya göz yumuyor

Atina

Yunan StarNEWS kanalının haberinde yayımlanan görüntüler, söz konusu kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini ve Yunanistan'ın PKK'ya yuva olduğunu göz önüne serdi.

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti.

Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Görüntülenenler arasında yer alan Hacer Karakuş Şahin'in, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin ile Meriç sınır hattından yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçtiği ve hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan adli işlem tesis edildiği belirtildi.

Röportaj yapılan Resul Özbey'in de terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van’da tutuklandığı öğrenilirken, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, terör örgütü propagandası yapma suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.

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