İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısına dünyadan tepkiler İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatması tepki topladı.

Fransız siyasetçiler, İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun korsanlık eylemi ile engellendiğini" belirtti.

Melenchon, "dünyanın en ahlaksız ordusu" olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı.

LFI’nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry, paylaşımında "Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi" ile uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek "Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan" Küresel Sumud Filosu’na desteğini yineledi.

Bir diğer AP üyesi Emma Fourreau paylaşımında Küresel Sumud Filosu'nun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Fourreau, "savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına" tepki gösterdi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise paylaşımında, Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek "insanlık onuru için" harekete geçen Küresel Sumud Filosu'nun yanında olduklarını vurguladı.

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz’deki uluslararası sularda saldırı başlatmıştı. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaşmıştı.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirmişti.

Hamas: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı tam teşekküllü bir korsanlık

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye ve abluka altındaki halkına destek amacıyla insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu" belirtildi.

Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin kınanması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bu suçları işleyen İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze ablukasına son verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturma çağrısı yapıldı.

Filistinli lider Bergusi'den "İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukukun ihlali" vurgusu

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere saldırısının akabinde yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in filoya saldırısının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun bir kez daha ihlali olduğunu vurgulayan Bergusi, bu saldırıların küresel dayanışma hareketlerinin vahşice soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kırılması yolundaki ısrarını kamçılayacağını ifade etti.

İtalya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na son saldırısını yakından takip ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun bu sabah Akdeniz'in uluslararası sularında seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na son saldırısına dair gelişmeleri yakından izlediklerini, filodaki İtalyanların güvenliği için İsrailli yetkililerle temasta olduklarını bildirdi.

İtalya'daki muhalefet partilerinden filoya saldırılara tepki

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025’teki ilk misyonuna katılan ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Milletvekili Arturo Scotto da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in filoya saldırısına tepki gösterdi.

Scotto, İsrail'in insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun yolunu açık uluslararası sularda ve gün ışığında kestiğinin altını çizerek, "Bunun cezasız kalacağını biliyorlar. Avrupa hükümetleri müdahale etmeli ve seyrüsefer hakkının bu ihlalini önlemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinden Yeşil ve Sol İttifak (AVS) liderleri Angelo Bonelli ve Nicola Fratoianni de ortak açıklamalarında, Küresel Sumud Filosu’ndan gelen haberlere göre, İsrail güçlerinin teknelere çıktığına, İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuka saygısızlığını gösterdiğine işaret etti.

Bonelli ve Fratoianni, "İtalyan hükümetinin mürettebatın güvenliğini sağlamak için acil önlem almasını ve bu son kibir ve hukuksuzluk gösterisi karşısında (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun faşist hükümetini cezalandırmak ve tecrit etmek için somut adımlar atmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, ülkede bugün yeniden silahlanmaya karşı çıkmak ve Küresel Sumud Filosu'na destek için düzenlenen grev için Roma’daki gösteriye gelen Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia da burada basına yaptığı açıklamada, filoda 35 İtalyan bulunduğunu ve İtalyan bayrağı taşıyan 8 tekneden 2'sinin alıkonulduğunu bildirdi.

Delia, 7 ya da 8 İtalyan aktivistin İsrail ordusunca alıkonulmuş olabileceği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.