Dolar
36.65
Euro
40.00
Altın
2,998.92
ETH/USDT
1,903.50
BTC/USDT
83,060.00
BIST 100
10,891.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlık uyarısı

İsrail’in yardım ve mal girişini sağlayan sınır kapılarını yaklaşık 2 hafta önce kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde “geniş çapta bir kıtlığın” yaşandığı, bunun devam etmesi durumunda sağlık sorunlarının artacağı uyarısında bulunuldu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Esat Fırat  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlık uyarısı

Gazze

Gazze Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sorumlusu Hazım Heniyye, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, abluka altındaki bölgede sınır kapılarının kapalı kalmasının kötüleşen insani koşullar üzerindeki etkisini vurguladı.

Sınır kapılarının kapatılmasının Gazze'deki gıda tedarikinde kritik bir düşüşe yol açtığını aktaran Heniyye, bölgeye yardım ulaştırılamaması nedeniyle yaygın bir kıtlık tehlikesi yaşandığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelerin yüzde 80'inin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediğini, kritik ameliyatların da aksadığını anlatan Heniyye, tedaviye erişimin kesintiye uğraması nedeniyle 10 bini kanser hastası olmak üzere 25 bin hasta ve yaralının ölümle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Heniyye, ayrıca elektrik kesintilerinin, alternatif jeneratörleri çalıştırmak için yakıt verilmemesi ve canlandırma ekipmanı eksikliğinin de kuvözlerdeki yeni doğan bebeklerin hayatlarını tehdit ettiğini kaydetti.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Benzer haberler

İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlık uyarısı

İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlık uyarısı

BM raportörüne göre İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımları silah olarak kullanıyor

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Gazzeliler için "tüm alternatifleri" araştırdıklarını belirtti

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Husilere yönelik saldırılarla dünyaya "iyilik" yaptıklarını savundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Husilere yönelik saldırılarla dünyaya "iyilik" yaptıklarını savundu
İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet