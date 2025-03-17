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Dünya

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde ramazan geleneği olan "Ghabga" etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, Ramazan ayı vesilesiyle, Kuveyt kültüründe iftar ile sahur arasında gerçekleştirilen bir sosyal buluşma olan "Ghabga" etkinliği düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde ramazan geleneği olan "Ghabga" etkinliği düzenlendi

İstanbul

Kuveyt'in eski bir ramazan geleneği olan Ghabga, zamanla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerinde de yaygınlaştı.

Büyükelçilik kançılarya binasında gerçekleşen Ghabga etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, ramazan ayında Türk ve Kuveyt halkı tarafından benimsenen ortak kültürel değerlere değinerek, sofralardaki misafirperverlik, toplumsal birliktelik ve hayırseverlik konularında iki ülke arasındaki benzerliklerden örneklere yer verdi.

Konuşmasında küresel gelişmelere de yer veren Büyükelçi Sönmez, Gazze'de yaşanan soykırım ile Ukrayna ve Sudan'da yaşanan savaşların meydana getirdiği insani drama dikkat çekti.

Suriye’deki güncel duruma da değinerek barışçıl çözümler için yapıcı ve kapsayıcı tutumun teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sönmez, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle herkesin inancını uyum içinde yaşayacağı bir dünya tesis edilmesi için toplumlararası hoşgörünün önemini vurguladı.

Büyükelçi Sönmez’in konuşmasının ardından, Türkiye'deki ramazan ruhunu ve ülkemizin kültürel mirasını konu alan bir video gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından, neyde Vedia Ulak, kanunda Fatih Şanver, gitarda Onur Gündüzer ve bağlamada Hasan Tamer’in yer aldığı "Meşk-i Fasıl" grubu sahne aldı. Sanatçıların geleneksel Türk halk, sanat ve tasavvuf müziği seçkilerinden oluşan performansı konuklar tarafından beğeniyle dinlendi.

Ghabga etkinliğinde konuklara geleneksel Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca ülkemizdeki geleneksel Ramazan davulculuğuna ilişkin bir performans sunuldu ve Türkiye’ye ilişkin bir bilgi yarışması yapılarak katılımcılara hediyeler takdim edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Kuveyt bürokrasisinden üst düzey isimlerin katıldığı etkinlikte, diplomatik misyon temsilcileri, özel sektörden yöneticiler ve STK temsilcileri de yer aldı.

Ramazan ayında akşamları düzenlenen geleneksel bir Kuveyt sofrası olan Ghabga, ailelerin, arkadaşların ve topluluk üyelerinin bir araya gelerek yemek yediği samimi bir ortamı temsil eder.

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