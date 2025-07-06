İsrail, Hamas'ın ateşkes önerisinde değişiklik yapmak istediğini iddia etti
İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde değişiklikler yapmaya çalıştığını iddia ederek bunların kabul edilemez olduğunu savundu.
İstanbul
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Hamas'ın Katar'ın (ateşkes) önerisinde yapmak istediği değişiklikler dün gece bize iletildi ve bunlar İsrail için kabul edilebilir değil." ifadeleri kullanıldı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dolaylı görüşmelerin kabul edilmesi ve "İsrail'in kabul ettiği Katar önerisi doğrultusunda rehinelerin güvence altına alınması çabalarının sürdürülmesi" talimatı verdiği belirtildi.
İsrailli müzakere heyetinin ateşkes görüşmeleri için bugün Katar'a gideceği aktarıldı.
Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.