Dolar
30.72
Euro
33.14
Altın
2,026.61
ETH/USDT
2,675.30
BTC/USDT
49,893.00
BIST 100
9,158.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Kurumsal Haberler, İsrail-Filistin çatışması

Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" başlıklı panel düzenlenecek.

Özcan Yıldırım  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek

Ankara

AA Atölyede 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek panelde, İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku ışığında uzmanlarca tartışılacak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davanın tüm boyutları ele alınacak.

Panelde ayrıca, UAD'nin aldığı kararların akabinde Gazze'de işlenmeye devam edilen savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul'un moderatörlüğünde yapılacak panelde gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşma yapacak.

AA muhabirleri, İsrail'in 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarındaki savaş suçlarını kayıt altına alıp dünyaya duyurmuş, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, UAD'de kanıt olarak kullanılmış, söz konusu fotoğrafların yer aldığı, "Kanıt" isimli kitap kamuoyunun dikkatine sunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek
Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı
AYM, ağaçlara izinsiz afiş yapıştıran HDP'lilere verilen idari para cezasını uygun buldu
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Benzer haberler

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten "Refah'ta yeni bir insani felaketin eşiğinde olunduğu" uyarısı

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten "Refah'ta yeni bir insani felaketin eşiğinde olunduğu" uyarısı

Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek

İsrail, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyon kişiyi 12 kilometrekareye hapsetmeyi planlıyor

İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı
Haaretz: İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Haaretz: İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin eğitim sistemini sistematik olarak yok ediyor

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin eğitim sistemini sistematik olarak yok ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet