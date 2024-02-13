Dolar
30.72
Euro
33.14
Altın
2,026.61
ETH/USDT
2,675.30
BTC/USDT
49,893.00
BIST 100
9,158.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Lice'de Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu Kahramanlar-50 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında J-SİHA desteğiyle komandolar ve güvenlik korucusu timlerinin teröristler ile sıcak temasa girdiğini bildiren Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin birçok olayın sorumlusu olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörist Hasip Şimşek'in, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayı, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Hani-Topçular kara yolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 askeri personel ve 2 gönüllü güvenlik korucusunun şehit edilmesi, Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarıturalı köyü yol ayrımında icra edilen 'Şok YKN' faaliyeti esnasında bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Mehmet Akalan adlı teröristin ise Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 6 el yapımı patlayıcı atılması olayı, Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması, Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu belirlendi."

Operasyonda görev alan personeli tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak. Operasyonu gerçekleştiren MİT mensuplarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansı "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" Paneli düzenleyecek
Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı
AYM, ağaçlara izinsiz afiş yapıştıran HDP'lilere verilen idari para cezasını uygun buldu
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Benzer haberler

Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'daki Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır ve Batman'da kursiyerler geleceğin aşçısı olmak için eğitim alıyor

Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı
Öğrenciler yaşadıkları ilçenin tanıtımı için tarihi mekanlarını fotoğraflıyor

Öğrenciler yaşadıkları ilçenin tanıtımı için tarihi mekanlarını fotoğraflıyor
AFAD ekipleri köy köy gezerek çocukları olası afetlere hazırlıyor

AFAD ekipleri köy köy gezerek çocukları olası afetlere hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet