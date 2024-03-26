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Dünya

İsrail, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Gazze'de iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında, Hamas liderinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti.

Enes Canlı  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
İsrail, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti

Kudüs

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 2 hafta önce Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir tünele düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın "üç numarası" diye isimlendirdiği Mervan İsa'yı öldürdü. Mervan İsa'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olduğu aktarıldı.

Aynı saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden Gazi Ebu Tamaa'nın da yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Hamas'tan söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail basını, yaklaşık iki hafta önce güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Mervan İsa'nın Gazze'de vurulduğuna ilişkin iddiaları ortaya atmış ancak öldürüldüğünün teyit edilemediğini bildirmişti.

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