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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 72. yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahalesinde 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Mustafa Deveci   | 15.05.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahalesinde 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Es-Saviye beldesinde Nekbe'nin yıl dönümü ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Nekbe'nin 72. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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