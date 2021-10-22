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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli genci yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kafr Kaddum bölgesinde 3 Filistinli genç İsrail güçleri tarafından yaralandı.

Mustafa M. M. Haboush, Çağrı Koşak   | 22.10.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli genci yaraladı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum bölgesinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı yapılan yürüyüşe İsrail askerlerinin müdahale ettiği görüldü.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin bulunduğu bölgeye girişi sırasında, Filistinli bir grup genç İsrail askerlerinin arkasına geçti.

Filistinli gençler İsrail askerlerine taş fırlatırken, İsrail askerleri Filistinli gençlere ateş açtı.

Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin katıldığı yürüyüşe müdahale ederek 3 Filistinliyi yaraladığını belirtti.

Şitevi, İsrail askerlerinin gözaltı yapmak üzere Filistinlilerin yaşadığı bölgeye girdiğini, ancak Filistinlilerin direnişiyle karşılaştığını ifade etti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler Kafr Kadum bölgesinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı haftalık gösterileri düzenliyor.

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