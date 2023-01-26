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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya "teyakkuz" talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının ardından ordunun teyakkuz seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu   | 26.01.2023
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya "teyakkuz" talimatı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Halevi, Cenin'e düzenlenen baskını değerlendirmek üzere İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Orta Bölge Komutanı, Harekat Başkanı, Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü ile İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) temsilcilerin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, "İsrail güçlerinin, vatandaşlar ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan bir hücreyi çökertmek için bugün Cenin'de düzenlediği baskın" özetlendi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, ordunun teyakkuz seviyesinin yükseltilmesi ve muhtemel saldırılara karşı baskınların sürdürülmesi talimatı verdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na bugün düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı baskında 4'ü ağır 20 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateşlerde 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetti.

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