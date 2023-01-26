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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunca öldürülen 9 Filistinli toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden 9 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi   | 26.01.2023
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunca öldürülen 9 Filistinli toprağa verildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Cenin Devlet Hastanesi'nden alınan Filistinlilerin cenazeleri, kentteki Cenin Mülteci Kampı ve Barkayn ile el-Yamun beldelerindeki ailelerinin evine getirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, cenaze törenlerine katılan Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlığını sloganlar eşliğinde havaya ateş açarak protesto etti.

Öldürülen Filistinlilerin naaşları, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 1'i yaşlı kadın, toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının, 2000 yılında gerçekleşen ikinci intifadadan bu yana en büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana 1'i kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

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