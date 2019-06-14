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Dünya

İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 46 Filistinliyi yaraladı.

Said İbicioğlu   | 14.06.2019
İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

Gazze

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Azmut köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşasını protesto etti. İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planını kınayan Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinli yaralandı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. 

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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