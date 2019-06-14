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Dünya, Sudan

BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı

Birleşmiş Milletler, Sudan'da BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'ne ait kampların Sudanlı yetkililere devredilmesinin askıya alındığını açıkladı.

Dildar Baykan   | 14.06.2019
BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'ne (UNAMID) ait kampların Sudanlı yetkililere devredilmesinin askıya alındığını bildirdi. 

BM Güvenlik Konseyi Sudan ve Güney Sudan gündemiyle toplandı. 

Lacroix, konseye yaptığı açıklamada, son dönemde Sudan'da ordunun sivillere yönelik şiddetine dikkati çekerek, Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm UNAMID yerleşimlerinin Acil Destek Kuvvetlerine devredilmesi konusunda karar açıkladığını anımsattı. Lacroix, "Bölgedeki son gelişmeleri dikkate alarak Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin kararı geçersiz kılınana kadar, UNAMID'e ait kampları Sudanlı makamlara devretme kararını askıya almaktan başka şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Sudan'da şu anda şiddet ve belirsizlik ortamı var"

BM İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour da konseye yaptığı bilgilendirmede, Sudan'da son dönemde kötüye giden insani durumdan dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Bazı bölgelere yönelik erişim kısıtlaması nedeniyle, Darfur'daki birçok durumun görülmediğine ya da raporlaştırılmadığına inandıklarını belirten Gilmour, "Sudan'da şu anda şiddet ve belirsizlik ortamı var. Bu da UNAMID'in yetkisi kapsamında sivillerin ve insan haklarının korunmasını öncelik haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve Belçika'dan UNAMID'in görevini sürdürmesi çağrısı

Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, Sudan'daki tüm tarafları barışçıl ve güvenilir bir demokratik geçiş süreci yürütmeye davet ederek, "BMGK, Sudan'da son dönemde yaşanan olaylar ışığında, UNAMID'in görevinin yenilenmesini dikkatli bir şekilde düşünmelidir." görüşünü paylaştı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anne Gueguen de Sudan'da sivillerin önderliğindeki bir hükümete müzakere yoluyla geçilmesi, siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, Darfur'un tekrar ateşe atılmasının önlenmesi ve UNAMID'in geri çekilmesinin durdurulması konularının öncelikli olduğunu vurguladı. 

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