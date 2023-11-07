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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına 229 saldırı düzenledi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hastanelere ve sağlık merkezlerine 229 saldırı düzenledi.

Safiye Karabacak  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İsrail Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına 229 saldırı düzenledi

Kudüs

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları, hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 509 Filistinlinin ölümüne, 447 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hastanelere ve sağlık merkezlerine 229 saldırı düzenledi.

Gazze'de toplam 34 hastane bulunuyor, bunlardan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 hastane doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 70'inden fazlasına sağlık hizmeti veriyor.

Bazı sağlık kuruluşları da devlet kurumları veya Filistin Kızılayı, Filistin Tıbbi Yardım Derneği gibi kuruluşlar tarafından yönetiliyor.

Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığına bağlı çok sayıda poliklinik ve tıp merkezinin yanı sıra yerleşim bölgelerinde temel tıbbi hizmetlerin sağlanmasına katkıda bulunan hayır dernekleri de bulunuyor.

İsrail hastanelerin çevresini bombalıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok sayıda hastane boşaltılırken, İsrail bazı hastanelerin çevresini bombaladı. Bazı hastaneler ise bombardımandan zarar görmeleri ya da yakıtın bitmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

İsrailli bir grup doktor, 5 Kasım'da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı grupların" üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımladı.

Daha önce de 47 haham tarafından imzalanan ve benzer iddialar doğrultusunda Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki 16 hastanenin çalışmaları durdu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle çalışmaları tamamen duran hastanelerin sayısı 16 oldu ve kısmen faaliyet gösteren 18 hastane kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Yemen es-Said ve Uluslararası Göz Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Hizmet dışı kalan hastaneler listesinde ayrıca Hasta Dostları, Hamed, Hayfa, Muslim Eye, El-Kerame, El-Hayat, Saint John, Yafa, Türk-Filistin Dostluk, El-Wafa , Kamu Hizmeti ve Dar es-Selam hastaneleri bulunuyor.

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