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Dünya

İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 16.11.2020
İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Binyamin Netanyahu'nun gelecek ay ortasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk resmi ziyareti yapacağı belirtildi. 

Netanyahu'nun söz konusu ziyarete BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine karar verdiği ifade edildi.

Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, 12 Ekimde telefonda görüşmüş, iki isim birbirlerini ülkelerine davet etmişti. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu, Bin Zayid ile "yakında" bir araya geleceklerini söylemişti.

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