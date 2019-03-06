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Dünya

İsrail El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldı

İsrail makamları abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurdu.

Esat Fırat   | 06.03.2019
İsrail El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldı

Kudüs

İsrail makamları abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Savunma Bakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'nu terörist olarak ilan etmiştir." denildi.

Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Terörizmle Mücadele Ulusal Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, Hamas'ın El-Aksa kanalını militanların işe alınmasında kullandığı ortaya çıkarılmış ve bunun üzerine kanalın terörist olarak ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İsrail, El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alarak ilk defa bir Filistin basın kuruluşuna karşı bu yönde bir karar vermiş oldu.

Gazze merkezli yayın yapan El-Aksa Televizyonu, İsrail tarafından yapılan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

İsrail ordusu 12 Kasım 2018'de Gazze'deki El-Aksa Televizyonu'nun merkezine füze saldırısı düzenlemiş ve kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

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