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Dünya

İsrail’den Ürdün Vadisi’ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını artırma planı

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığının işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin sayısını artırmayı planladığı ortaya çıktı.

Esat Fırat   | 20.10.2021
İsrail’den Ürdün Vadisi’ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını artırma planı

Quds

Israel HaYom gazetesinin haberinde, 2021 bütçesinin parlamentoda onaylanmasının ardından Ürdün Vadisi’ne ilişkin Yahudi yerleşimci planının İsrail hükümetine sunulacağı belirtildi.

Söz konusu planın uygulanması için yaklaşık 28 milyon doların tahsis edileceği ifade edilen haberde, İsrail hükümetinin bölgede var olan Yahudi yerleşim birimlerini genişleteceği kaydedildi.

İsrail’in 2021 bütçesinin kasım ayında meclise sunulması bekleniyor.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli ile 38 yasa dışı yerleşim biriminde 13 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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